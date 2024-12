Salzburg entlässt Trainer Lijnders

Der österreichische Spitzenklub Red Bull Salzburg hat auf seine sportlichen Probleme reagiert und Trainer Pep Lijnders entlassen. Das teilten die Roten Bullen am Montag mit, zwei Tage nach dem 3:0 in der Bundesliga gegen Austria Klagenfurt.

Der frühere Assistent von Jürgen Klopp beim FC Liverpool war erst seit Sommer im Amt, der Klub arbeite jetzt „sehr intensiv an der Trainersuche“, sagten Vorstandschef Stephan Reiter und Geschäftsführer Sport Rouven Schröder in einer gemeinsamen Stellungnahme. Der neue Mann solle bis zum Trainingsstart am 3. Januar gefunden sein.