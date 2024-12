Tod von Ex-Newcastle-Profi schockt England

Der plötzliche Tod von Michael Newberry erschüttert die Fußballwelt. Der Ex-Newcastle-Profi stirbt an seinem 27. Geburtstag.

Große Trauer auf der Insel: Der englisch-nordirische Fußballprofi Michael Newberry ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Das teilte sein Klub, der nordirische Erstligist FC Cliftonville, mit. Der Verteidiger, der in Newcastle geboren und fußballerisch ausgebildet wurde, verstarb am Montag ausgerechnet an seinem Geburtstag.