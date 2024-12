USA: Frühere Kapitänin Sauerbrunn hört auf

Die frühere US-Kapitänin Becky Sauerbrunn (39) beendet nach fast zwei Jahrzehnten ihre Laufbahn als Profifußballerin . „Es ist Zeit“, schrieb die Olympiasiegerin von 2012 und zweimalige Weltmeisterin in den Sozialen Medien. Der US-Verband würdigte die 219-malige Nationalspielerin als „eine der größten Verteidigerinnen und Führungsfiguren in der Geschichte des Frauen-Nationalteams“, zudem wurde Sauerbrunns Engagement abseits des Feldes hervorgehoben.

Sauerbrunn nahm mit den US-Frauen an drei Olympischen Spielen und drei Weltmeisterschaften teil: 2012 gewann sie in London Gold, 2021 in Tokio die Bronzemedaille, dazu holte sie 2015 und 2019 den WM-Titel. Die WM 2023 in Australien und Neuseeland verpasste Sauerbrunn aufgrund einer Verletzung. In 42 Partien führte sie das US-Team als Kapitänin aufs Feld, ein Tor im Nationaltrikot gelang der Verteidigerin nicht.