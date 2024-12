Wegen Umarmung: Iranischer Profifußballer vorgeladen

Wegen der Umarmung eines weiblichen Fans muss ein Profifußballer im Iran Konsequenzen fürchten. Die Ethikkommission des iranischen Fußballs habe Ramin Rezaeian (34) vorgeladen, berichtete die lokale Nachrichtenagentur Tasnim am Freitag. Der 65-fache iranische Nationalspieler läuft für den Teheraner Spitzenklub Esteghlal auf und hatte am Donnerstag vor der Partie gegen Chadormalu in der Provinz Yazd eine Anhängerin umarmt. Der iranische Fußballverband hat sich bisher noch nicht geäußert.