Wettlauf gegen die Zeit: Reus-Entscheidung gefallen

Marco Reus steht in der Major League Soccer (MLS) kurz vor dem ersten Meistertitel seiner Karriere, laboriert aber noch an Adduktorenproblemen. Für die Startelf hat es beim deutschen Stürmer-Star nicht gereicht, aber Reus sitzt zumindest mal auf der Bank.

„Ich hoffe, dass es bis dahin klappen wird“, hatte der 35-Jährige im RTL / ntv -Interview vor dem entscheidenden Duell mit Los Angeles Galaxy gegen die New York Red Bulls (22.00 Uhr MEZ) gesagt. Auch wenn es nur bedingt geklappt zu haben scheint, für ein Kaderplatz hat es immerhin doch gereicht.

Vor einer Woche war er im Conference-Finale gegen Seattle (1:0) mit Adduktorenproblemen ausgewechselt worden. Es werde „ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit“, gab Reus zu. „Man soll ja immer positiv bleiben, und das bin ich“, erklärte der langjährige BVB-Spieler. Umso bitterer wäre falls Reus am Samstagabend gar nicht zum Zuge kommt: Reus musste schon Weltmeisterschaften (2014 und 2022) sowie Europameisterschaften (2016 und 2021) verletzt absagen, verpasste 2023 zudem mit Dortmund dramatisch seinen ersten Meistertitel am letzten Bundesliga-Spieltag.

Reus vor erster Meisterschaft

Noch ein Sieg gegen New York mit dem deutschen Trainer Sandro Schwarz steht zwischen Reus und Titel: Es wäre „ein wunderschönes Gefühl, sich nach so kurzer Zeit direkt hier Champion nennen zu können“, betonte der Ex-Nationalspieler. „Auf Klubebene ist es das Spiel des Jahres, ganz klar“. Und LA hat die eigenen Fans im Rücken, tritt im eigenen Stadion an. „Da merkt man einfach, dass jeder Einzelne irgendwie ein bisschen extra motiviert ist.“