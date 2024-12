WM-Vergaben: Infantino sieht "historischen Kompromiss"

FIFA-Boss Gianni Infantino feiert „eine Botschaft der Einheit in einer geteilten Welt“.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat seine Vorfreude auf die WM-Endrunden 2030 und 2034 in gewohnt pathetischer Art zum Ausdruck gebracht. Dabei dankte der Boss des Fußball-Weltverbands beim virtuellen Kongress am Mittwoch schon vor der Vergabe allen Beteiligten für den „historischen Kompromiss“, der die „Welt vereinen“ werde: „Das ist eine Botschaft der Einheit in einer geteilten Welt.“