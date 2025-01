Bayerns Triple-Held lebt heute in einer anderen Welt

Als Javi Martínez vor zwölf Jahren den Weg nach München antrat, war er noch weit vom Status eines Superstars entfernt - obwohl er mit einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro an Athletic Bilbao damals der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte war.

Als er der bayrischen Landeshauptstadt neun Jahre später den Rücken kehrte, kannte ihn jeder in der Bundesliga - und darüber hinaus. Als einen der Erfolgsgaranten des FC Bayern schlechthin.

Im Sommer 2021 wechselte der mittlerweile 36-Jährige zu Qatar SC . So plötzlich, wie der einstige Rekordtransfer des FCB aufgetaucht war, so schnell verschwand er hierzulande wieder von der Bildfläche.

Martínez' Glück fernab von Europa

Fernab von Europa lebt Martínez nun in einer völlig anderen Welt - und fühlt sich im Wüstenstaat Katar pudelwohl.

„Wir sind hier sehr glücklich“, verriet der einstige Triple-Held in einem Interview mit der Marca. „Wir sind jetzt seit vier Jahren hier, obwohl es am Anfang in jeder Hinsicht eine große Umstellung von Deutschland nach Katar war, aber wir haben uns gut eingelebt.“