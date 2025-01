Ex-Bundesliga-Profi tritt ab: Ein Drama bleibt für immer unvergessen

Mit Milan feierte Kjaer 2022 mit der italienischen Meisterschaft seinen einzigen Titel, zwischen 2010 und 2013 war er für den VfL Wolfsburg auch in der Bundesliga aktiv und absolvierte in dieser Zeit 63 Pflichtspiele. Zudem spielte der beim FC Midtjylland ausgebildete Kjaer in seiner Karriere auch in den höchsten Spielklassen Spaniens, Frankreichs und der Türkei.