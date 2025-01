Alkohol-Rückkehr in England? So sieht der Plan aus

Nach 40-jähriger Durststrecke könnte der Alkohol in die englische Fußballliga zurückkehren - vorerst aber nur in ausgewählte Stadien der zweiten englischen Frauenliga.

Wie die britische Tageszeitung The Guardian am Donnerstag berichtete, soll der Verzehr von Alkohol im Rahmen eines Pilotprojektes ab Anfang Januar in vier Vereinen der Women’s Championship getestet werden.