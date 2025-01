Ex-Real-Star Sergio Ramos vor Wechsel zu Demichelis-Team

Sergio Ramos steht kurz vor dem nächsten Kapitel in seiner Karriere. Zuletzt ohne Verein, heuert er wohl bei einem ehemaligen Bayern-Star an - und das mit einer ganz besonderen Rückennummer.

Das Team von Demichelis steht in der aktuellen Saison nur auf Rang 13 und kassierte bereits acht Gegentore in vier Spielen. Der Argentinier hätte gerne einen „Spieler mit der Erfahrung, der Persönlichkeit und der Ausstrahlung von Sergio“ in seiner Mannschaft, sagte er jüngst auf einer Pressekonferenz.