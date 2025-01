Flicks Barca zerlegt Real Madrid

Dabei hatten die Königlichen den besseren Start erwischt: Kylian Mbappé brachte Real nach einem traumhaften Solo mit 1:0 in Führung (5.).

Doch fortan wirkte Barca wie ausgewechselt, spielte sich regelrecht in einen Rausch. Immer wieder konterten die pfeilschnellen Katalanen Real eiskalt aus und bestachen mit gnadenloser Effizienz vor dem Tor der Madrilenen.

Lewandowski mit Barca-Führung

Lamine Yamal erzielte in der 22. Minute den Ausgleichstreffer, Robert Lewandowski brachte seine Mannschaft mit seinem verwandelten Elfmeter erstmals in Führung (36.).

Erster Flick-Titel

Der polnische Keeper wurde nach VAR-Eingriff von Schiedsrichter Jesús Gil Manzano mit glatt Rot vom Platz gestellt, Rodrygo verwandelte den daraus resultierenden Freistoß zum 2:5 (60.). Die Mannschaft von Carlo Ancelotti konnte die Überzahl jedoch nicht in weitere Tore ummünzen und so blieb es am Ende beim 2:5.