Herrera neuer Trainer von Costa Ricas Fußball-Nationalteam

Der mexikanische Trainer Miguel Herrera übernimmt die Fußball-Nationalmannschaft von Costa Rica. Der 56-Jährige soll das Land zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen, teilte der nationale Verband FCRF am Montag mit. Er folgt auf Interimstrainer Claudio Vivas.

Herrera war von 2013 bis 2015 bereits als Nationalcoach in seiner Heimat Mexiko tätig und erreichte mit dem Team bei der WM 2014 in Brasilien das Achtelfinale. Bis zum Sommer stand der Trainer beim Club Tijuana in Mexiko unter Vertrag.