Italien gedenkt verstorbener Fußball-Legende: "Ein Mythos für immer"

Am Sonntag jährte sich der Todestag von Stürmer-Idol Gianluca Vialli zum zweiten Mal. Seine Heimat schwelgt in Erinnerungen.

„An Champions erinnert man sich. Legenden sind unsterblich. Das Licht von Gianluca Vialli wird uns für immer leiten“, schrieb Juventus Turin am Sonntag bei Instagram im Gedenken an den früheren Stürmer. Vialli war am 5. Januar 2023 ist im Alter von 58 Jahren nach langem Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben.

Zum zweiten Todestag schwelgten am Wochenende auch viele italienische Medien in Erinnerungen. Einen „Mythos für immer“ nennt ihn La Repubblica in einem Bericht über eine Gedenkausstellung in Genua, wo Vialli bei Sampdoria einst seinen Durchbruch gefeiert hatte.