Nach Wrexham: Reynolds steigt auch bei La Equidad ein

Erst Wales, jetzt Kolumbien: Nach seinem Engagement beim AFC Wrexham steigt Schauspieler Ryan Reynolds nun als Investor bei La Equidad ein. Wie der kolumbianische Erstligist am Donnerstag bekannt gab, habe das Tylis-Porter-Konsortium, dem unter anderem Reynolds, sein Wrexham-Partner Rob McElhenney und Model Eva Longoria angehören, den Verein aufgekauft.

Reynolds hatte 2021 zusammen mit McElhenney für umgerechnet knapp 2,8 Millionen Euro den walisischen Traditionsklub Wrexham erworben. Die Dokumentation "Welcome to Wrexham" verhalf dem Verein in der Folge zu internationalem Ruhm.

Und auch aus sportlicher Sicht lief es bei Wrexham nach der Übernahme durch Reynolds und McElhenney. 2023 schaffte der Verein zunächst den Aufstieg in die vierte englische Liga, in der Folgesaison gelang der Durchmarsch in Liga drei. Auch dort überzeugt der Klub derzeit, nach 26 gespielten Begegnungen liegen die Waliser wieder auf einem Aufstiegsplatz.