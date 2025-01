Es soll schon Kontakt geben! Juve jagt Bayer-Star!

Juve sucht einen Back-up für Dusan Vlahovic. 2017 war ein Wechsel von Schick von Sampdoria Genua nach Turin noch am Medizincheck gescheitert, der tschechische Nationalspieler wechselte stattdessen zur AS Rom.

Leverkusen setzt aktuell auf Schick

Leverkusen dürfte allerdings wenig Interesse haben, den 28-Jährigen mitten in der Saison abzugeben. Noch ist unklar, wann genau Victor Boniface (Oberschenkelverletzung) wieder komplett einsatzfähig ist.

Schick (Vertrag bis 2027) erzielte in dieser Spielzeit in 20 Einsätzen bislang 13 Tore für Leverkusen, darunter einen Viererpack gegen den SC Freiburg (5:1) am letzten Spieltag vor der Winterpause.