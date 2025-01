Neymar-Rückkehr vor Abschluss

Marcelo Teixeira, Präsident des brasilianischen Klubs FC Santos, kündigt die Rückkehr von Neymar Jr. an. Offiziell ist der Deal aber noch nicht.

Unter dem Beitrag kommentierte der Präsident: „Der Moment ist gekommen, Neymar. Zeit, zu deinem Volk, nach Hause, zu unserem geliebten Verein zurückzukehren. Willkommen zurück, Junge Ney, der Junge aus Vila. Komm und sei wieder glücklich in der heiligen Trikots. Die Santos-Nation erwartet dich mit offenen Armen.“

Vertragsauflösung in Saudi-Arabien

Nach nur sieben Spielen in 17 Monaten hatte der saudi-arabische Klub Al-Hilal in der Nacht zu Dienstag die Vertragsauflösung mit dem 32-Jährigen in „beiderseitigem Einvernehmen“ bekannt gegeben.