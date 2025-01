WM 2026? Neymar deutet Abschied an

Fußballstar Neymar nähert sich offenbar dem Ende seiner Karriere in der brasilianischen Nationalmannschaft. „Ich weiß, dass es meine letzte Weltmeisterschaft ist, meine letzte Chance“, sagte der 32-Jährige im Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender CNN über die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko: „Ich werde alles tun, um dabei zu sein.“

Zuletzt laborierte der in Saudi-Arabien unter Vertrag stehende Neymar an einer Oberschenkelverletzung. Insgesamt stand er erst sieben Mal seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain im Sommer 2023 für Al-Hilal auf dem Platz. Auf die Frage, ob er an seine Nominierung für den brasilianischen WM-Kader glaube, antwortete er: "Ich will es versuchen." Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika wäre er 34 Jahre alt.