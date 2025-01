Ronaldos Sohn stichelt: "Mbappé ist besser als du"

Für viele Fans ist Cristiano Ronaldo der beste Fußballer der Welt, sein eigener Sohn sieht das allerdings nicht immer so. Der fünf Jahre alte Mateo bevorzuge ab und an den Franzosen Kylian Mbappé, verriet Ronaldo dem spanischen TV-Sender LaSexta mit einem Grinsen. „Mateo mag Mbappé wirklich sehr“, so der Portugiese.