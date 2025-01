"Snow Joke": England-Experten sorgen für Internethit

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Der „Snow Joke“ an der Anfield Road

Der TV-Sender Sky teilte ein Video der Szene im Netz und löste damit zahlreiche Kommentare von Fans aus. „Komm schon, Gary, glaub‘ mehr an uns!“, schrieb ein Anhänger der Red Devils etwa.

Die Boulevardzeitung The Sun berichtete wortspielend vom „Snow Joke“ an der Anfield Road. Dort holte United nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Serie überraschend einen Punkt beim souveränen Tabellenführer der Premier League.