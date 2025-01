Spielball für Klub-WM in den USA präsentiert

Das Design ist angelehnt an die US-amerikanische Flagge in rot, weiß und blau. Zudem sollen die Zusammensetzung und Rillen auf der Außenseite des Balles für "mehr Präzision" im Spiel sorgen, teilte die FIFA am Dienstag mit. Dazu ist eine Technologie integriert, die 500 Mal pro Sekunde Daten an das VAR-System sendet. Dies helfe laut FIFA dem Videoschiedsrichter, schnellere Abseitsentscheidungen zu treffen sowie Ballberührungen zu identifizieren.