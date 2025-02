Schiri-Kuriosum bei Istanbul-Derby

Ein ausländischer Schiedsrichter wird das brisante Istanbul-Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce am Montag (18.00 Uhr) in der Süper Lig leiten. Der türkische Fußballverband TFF traf diese Entscheidung, „um die Debatten zu beenden und unsere Schiedsrichter nicht in eine schwierige Lage zu bringen“, so Präsident Ibrahim Haciosmanoglu.