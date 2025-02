Bellingham für zwei Spiele gesperrt

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss in den anstehenden beiden Ligaspielen auf Jude Bellingham verzichten. Der Verband RFEF sperrte den Mittelfeldstar wegen einer "Unsportlichkeit". Bellingham hatte am Samstag in der Partie der Königlichen bei CA Osasuna (1:1) die Rote Karte gesehen.