DAZN verkündet Mega-Deal! Saudi-Arabien zahlt wohl unfassbare Summe

Streaminganbieter DAZN hat einen offenbar lukrativen Deal mit einem saudi-arabischen Sportinvestmentfonds geschlossen. Wie DAZN am Montag mitteilte, habe SURJ Sports Investment (SURJ) eine Minderheitsbeteiligung an der britischen Streamingplattform erworben.

DAZN überträgt neue WM

„Im Rahmen dieser Vereinbarung werden SURJ und DAZN an der Gründung von DAZN MENA arbeiten, einem Joint Venture, das einzigartige neue Übertragungsmöglichkeiten für Sport in Saudi-Arabien bieten und den Fans den Zugang zu Live- und On-Demand-Sportinhalten erleichtern wird“, heißt es in einer Erklärung.