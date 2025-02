Ex-Bayern-Talent hirntot: Familie will "die Wahrheit" wissen

"Die Familie will einfach nur die Wahrheit wissen", sagt der Bruder des 18 Jahre alten Guo Jiaxuan in einem Video.

Die Familie eines ehemaligen Bayern-Talents aus China, das nach einer schweren Verletzung in Spanien für hirntot erklärt wurde, hat schwere Vorwürfe gegen den Pekinger Fußballverband erhoben. "Die Familie will einfach nur die Wahrheit wissen. Warum ist das so schwer?", sagte der Bruder des 18 Jahre alten Guo Jiaxuan in einem Video, das auch von der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlicht wurde.