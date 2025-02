Ex-Bundesliga-Coach Schuster kommt in Georgien unter

Der frühere Bundesliga-Trainer Dirk Schuster hat in Georgien angeheuert. Der 57-Jährige ist neuer Coach von Vizemeister Torpedo Kutaissi, in der drittgrößten Stadt des Landes unterschrieb der Ex-Nationalspieler gleich für drei Jahre. Dies gab der Klub, der in der Qualifikation zur UEFA Conference League ausgeschieden war, am Montag bekannt.