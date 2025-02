Ex-Weltmeister Özil in Vorstand der Erdogan-Partei gewählt

Mesut Özil wird in den Vorstand der Partei von Recep Tayyip Erdogan gewählt. Der frühere deutsche Nationalspieler tritt seit Jahren in der Öffentlichkeit als Unterstützer von Erdogans Politik auf.

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil (36) hat seine ersten Schritte in der Politik gemacht - und engagiert sich künftig in der Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Wie die regierende AKP mitteilte, wurde der Weltmeister von 2014 am Sonntag auf dem Kongress in der Hauptstadt Ankara in den Vorstand der islamisch-konservativen Partei gewählt.