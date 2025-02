Für Kanada: Leipzigs Ex-Coach Marsch im Clinch mit Trump

Der frühere Bundesliga-Coach Jesse Marsch legt sich in seiner Funktion als Kanadas Fußball-Nationaltrainer mit US-Präsident Donald Trump an. Der ehemalige US-Nationalspieler distanzierte sich bei einem Termin in Kalifornien nachdrücklich von Trumps mehrfach wiederholten Aussagen zu Plänen für eine Umwandlung des nördlichen US-Nachbarlandes in einen Teil der Vereinigten Staaten.