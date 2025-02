Griff in den Nacken: Messi von der MLS bestraft

Messi hatte New Yorks Assistenztrainer Mehdi Ballouchy in den Nacken gegriffen - und wird nun bestraft.

Für den Griff in den Nacken eines Assistenztrainers ist Fußball-Superstar Lionel Messi von der MLS zu einer Geldstrafe in nicht genannter Höhe verurteilt worden. Der Argentinier von Inter Miami habe nach der Partie gegen New York City FC (2:2) gegen die "Hände zum Gesicht/Kopf/Hals eines Gegners-Regel" verstoßen, teilte die US-Liga mit. Nach dem Abpfiff der Partie am vergangenen Samstag hatte Messi New Yorks Assistenztrainer Mehdi Ballouchy in den Nacken gegriffen.