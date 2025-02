Gustavsson übernimmt Schwedens Fußballerinnen nach der EM

Gustavsson tritt nach dem Turnier in der Schweiz die Nachfolge von Peter Gerhardsson an.

Die schwedischen Fußballerinnen erhalten nach der EM im Sommer einen neuen Trainer. Tony Gustavsson, der nach den Olympischen Spielen in Paris im Vorjahr als australischer Frauen-Nationalcoach aufgehört hat, tritt nach dem Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) die Nachfolge von Peter Gerhardsson an. Der 51-jährige Gustavsson erhält beim deutschen EM-Gruppengegner einen Vertrag bis 2029.