Hermoso im Rubiales-Prozess: "Das sollte niemals passieren"

Fußball-Weltmeisterin Jennifer Hermoso hat zum Prozessauftakt ihre Vorwürfe gegen Spaniens Ex-Verbandschef Luis Rubiales bekräftigt. „Das sollte niemals passieren, in keinem sozialen oder beruflichen Bereich“, sagte die spanische Starstürmerin vor Gericht über Rubiales' aufgezwungenen Kuss nach dem gewonnenen WM-Finale 2023 in Sydney.

Ein „Kuss auf die Lippen wird nur gegeben, wenn ich es so entscheide“, führte Hermoso in San Fernando de Henares am Rande von Madrid aus. „Als Frau fühlte ich mich nicht respektiert. Dieser Moment trübte einen der glücklichsten Tage meines Lebens.“ Sie habe diese Handlung vor laufenden Kameras bei der Siegerehrung am 20. August 2023 zu keiner Zeit angestrebt oder erwartet.