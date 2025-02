Kane verrät WM-Pläne mit dem FC Bayern

„Viele wollen uns schlagen. Ich liebe es“

Englands Teamkapitän setzt dabei auch auf die Unterstützung der Fans in den USA. „Ich denke, dass der Fußball in den USA immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir wissen, dass Bayern Fans auf der ganzen Welt und auch viele in Amerika hat“, sagte er. Es sei „eine Chance für sie, uns in einem wettbewerbsorientierten Umfeld zu sehen, und wir hoffen auf einige große Spiele während des Turniers“.