Liverpool und Everton: Gemeinsam gegen Rassismus

Die benachbarten Premier-League-Klubs FC Liverpool und FC Everton haben in einer gemeinsamen Stellungnahme die rassistischen Beschimpfungen in den Sozialen Netzwerken gegen Evertons Mittelfeldspieler Abdoulaye Doucouré „aufs Schärfste“ verurteilt. „Solche Äußerungen können und werden nicht toleriert werden“, schrieben die beiden Klubs nach dem Merseyside Derby am Mittwoch (2:2).

Zudem kündigten sie Konsequenzen an. „Wir werden mit der Merseyside Police zusammenarbeiten, die eine Untersuchung mit dem Ziel durchführt, die Verantwortlichen zu identifizieren“, hieß es in dem Statement am Donnerstag. Beide Vereine appellierten außerdem an die Social-Media-Plattformen, eine Null-Toleranz-Politik gegenüber diskriminierenden Kommentaren auf ihren Seiten zu verfolgen.