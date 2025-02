Medien: Ronaldo wird bei Al-Nassr bis 2026 verlängern

Der 40-Jährige spielt seit Anfang 2023 in Saudi-Arabien.

"Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, aber es wird eine Mitteilung in den kommenden Tagen geben", sagte ein Klub-Offizieller zu AFP. Ronaldo spielt seit 2023 für den Klub aus Riad, dort soll er bislang groteske 200 Millionen Euro im Jahr kassieren.

Ronaldos erklärtes Ziel ist die Teilnahme mit Portugal an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Eine Verlängerung bei Al-Nassr würde also logisch sein. Wann endgültig Schluss sein soll - darüber hat sich der Europameister von 2016 noch nicht konkret geäußert.