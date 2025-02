MLS-Start: Schwarz "lechzt" nach erneutem Final-Einzug

Nach dem verlorenen Endspiel im Dezember startet der deutsche Trainer am Wochenende den nächsten Anlauf in der US-Liga.

Es mache aber keinen Sinn, "jeden Tag darüber zu sprechen, wo wir hinwollen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, was wir brauchen, um in ein Finale zu kommen. Daran arbeiten wir." Schwarz hatte im Dezember das MLS-Endspiel gegen Los Angeles Galaxy und den ehemaligen Nationalspieler Marco Reus knapp verloren (1:2). Mit dem früheren Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting und dem ehemaligen Mainzer Verteidiger Alexander Hack hat sich das Team zur neuen Saison mit weiterer Bundesliga-Power verstärkt.

Ziel von New York sei es, laut Schwarz, in die Play-offs zu kommen "und dort eine möglichst gute Ausgangsposition haben". Die Roten Bullen starten in der Nacht zu Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Cincinnati in die neue Saison.