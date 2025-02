Paukenschlag um Ex-Liverpool-Star Firmino

Al-Ahli-Kader prominent besetzt

Trainer Matthias Jaissle betonte, dass es eine schwierige Entscheidung war und lobte Firmino für dessen Umgang mit der Situation. So wird der Deutsche vom Express zitiert: „Wir schätzen ihn und er ist professionell damit umgegangen. Er ist immer noch einer unserer Anführer“. Für die AFC Champions League, in der Al-Ahli bereits das Achtelfinale erreicht hat, bleibt der 33-Jährige spielberechtigt.

Firmino-Wechsel in letzter Minute?

Nachdem er in Liverpool kein neues Arbeitspapier erhalten hatte, wechselte der Brasilianer im Sommer 2023 ablösefrei in den Wüstenstaat und unterschrieb bei Al-Ahli einen Vertrag bis 2026. In der laufenden Saison erzielte er in 17 Spielen fünf Tore und bereitete drei vor. Zuvor war er acht Jahre lang bei den Reds aktiv und trug maßgeblich zum Gewinn der Champions League 2019 und der Premier League 2020 bei.