Sex-Videos: Bewährungsstrafe für Südkoreaner Hwang

Der südkoreanische Fußball-Nationalspieler Hwang Ui-jo kommt in der Affäre um illegale Sex-Videos um eine Gefängnisstrafe herum. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag berichtet, wurde der 32-Jährige mit einer Bewährungsstrafe belegt. Die Staatsanwaltschaft hatte vor dem zentralen Bezirksgericht in Südkoreas Hauptstadt Seoul eine vierjährige Freiheitsstrafe gefordert.