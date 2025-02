Fußball-Team spielt mit 12 Mann - und keiner merkt's

In der Eredivisie stehen bei Fortuna Sittard plötzlich zwölf Spieler auf dem Platz - kurz darauf fällt sogar ein Tor. Der gegnerische Trainer Robin van Persie ist außer sich.

Kuriose Szenen in der niederländischen Eredivisie: In der Schlussphase der Partie SC Heerenveen gegen Fortuna Sittard standen bei den Gästen plötzlich zwölf Spieler auf dem Feld.

Was war passiert? In der 88. Minute wollte Sittard beim Stand von 1:2 mit einem Doppelwechsel frische Kräfte mobilisieren. Für Ryan Fosso und Jasper Dahlhaus sollten Darijo Grujcic und Owen Johnson in die Partie kommen - doch Dahlhaus verließ gar nicht das Feld.