FC Bayern setzt bei Klub-WM auf "bestmöglichen Kader"

Neue Spieler? Kurzfristige Vertragsverlängerungen? Für Rekordmeister Bayern München stellen sich vor der Klub-WM in den USA einige Kader-Fragen. Es sei „klar, dass wir den Kader soweit es geht in Gänze mitnehmen“, blickte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen am Montag am Rande der Trophy Tour des neuen FIFA-Wettbewerbs in München voraus.