FIFA-Prozess: Freispruch für Blatter und Platini bestätigt

Damit folgte das Gericht am Dienstag in Muttenz im Berufungsverfahren um eine dubiose Millionenzahlung der Forderung der beiden einst mächtigsten Männer des Weltfußballs. Die Staatsanwaltschaft hatte Gefängnisstrafen von jeweils einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung gefordert.

Blatter (89) und Platini (69) waren im Sommer 2022 in erster Instanz freigesprochen worden - da ein Betrug „nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen“ sei. Die Staatsanwaltschaft legte im anschließenden Herbst Berufung ein, der sich die FIFA als mutmaßlich geschädigte Partei unter Blatters Nachfolger Gianni Infantino anschloss. Bei der Anhörung in Muttenz war der Weltverband jedoch nicht vertreten.