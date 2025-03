Gressel über Messi: "Das sticht schon heraus"

Der gebürtige Franke spielt in Miami an der Seite von Fußball-Promis.

Der gebürtige Franke spielt in Miami an der Seite von Fußball-Promis.

An der Seite von Lionel Messi trainieren und einige Sätze mit David Beckham plaudern? Für US-Legionär Julian Gressel mittlerweile Normalität. Der gebürtige Franke hat sich als Profi von Inter Miami längst an die Promis um ihn herum gewöhnt. "Es ist jetzt nicht so, dass man mega nervös ist, vor ihnen zu stehen. Das war am Anfang vielleicht so, jetzt hat sich das alles normalisiert", sagte Gressel im Podcast "kicker meets DAZN".