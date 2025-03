Im Old Firm: Erste Heimniederlage für Celtic

Der souveräne Spitzenreiter Celtic Glasgow hat ausgerechnet in der 445. Auflage des traditionellen Old Firm Derbys seine erste Heimniederlage kassiert. Celtic unterlag dem schottischen Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers mit 2:3 (0:2), führt die Tabelle mit 75 Punkten aber weiter deutlich vor dem Stadtrivalen (62) an.