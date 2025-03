Infantino verteidigt gutes Verhältnis zu Trump

Die Zusammenarbeit mit dem US-Präsidenten sei wichtig für den Erfolg der kommenden Großturniere in den USA.

Die Zusammenarbeit mit dem US-Präsidenten sei wichtig für den Erfolg der kommenden Großturniere in den USA.

FIFA-Boss Gianni Infantino hat die Bedeutung eines guten Verhältnisses zu US-Präsident Donald Trump betont und zugleich eine Rückkehr Russlands in den Welt-Fußball in Aussicht gestellt.

„Ich denke, es ist für den Erfolg einer Weltmeisterschaft absolut entscheidend, eine enge Beziehung zum Präsidenten zu haben“, sagte Infantino nach seiner Anreise zur Generalversammlung des International Football Association Board (IFAB) in Belfast.

Klub-WM findet in den USA statt

In diesem Jahr findet in den USA die Klub-WM statt, an der erstmals 32 Teams teilnehmen. 2026 folgt die Weltmeisterschaft, die neben den Vereinigten Staaten von Mexiko und Kanada ausgetragen wird. Erfolgreiche Turniere seien nur mit guter Zusammenarbeit mit den politischen Entscheidern möglich. „Vergessen wir nicht, dass Präsident Trump zum Zeitpunkt der Bewerbung um diese Weltmeisterschaft bereits Präsident der Vereinigten Staaten war“, sagte Infantino.