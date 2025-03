Kahn betreibt Eigenwerbung: "Klubs profitieren"

Der frühere Bayern-Boss und Torwart ist an einem Einstieg in Bordeaux interessiert.

Oliver Kahn betreibt auf dem Weg zurück in den Fußball kräftig Eigenwerbung. "Wenn in der Öffentlichkeit von einem Einstieg meinerseits bei Girondins de Bordeaux die Rede ist, fällt oft der Vergleich mit David Beckham und Inter Miami, Ronaldo bei Real Valladolid oder auch von Kylian Mbappé beim französischen Zweitligisten Caen", schrieb der frühere Bayern-Boss in seiner Kolumne bei Sports Illustrated Deutschland und betonte: "Die Klubs profitieren nicht nur von der Ausstrahlung, dem Netzwerk und der Fußballexpertise, sondern auch von der großen Aufmerksamkeit und Reichweite, die eine bekannte Fußball-Persönlichkeit mitbringt."