Mit Traktor-Faktor: Haalands „Bauernverein“ sorgt für Comeback-Coup

Der Bryne FK gilt in Norwegen als "Bauernverein". Bei der Rückkehr in die Eliteserien feiert das Team den Beinamen mit viel Selbstironie.

Der Bryne FK gilt in Norwegen als "Bauernverein". Bei der Rückkehr in die Eliteserien feiert das Team den Beinamen mit viel Selbstironie.

Die Fans sitzen auf Traktor-Schaufeln oder im Anhänger auf Paletten - wie es sich für einen „Bauernverein“ gehört: Mit jeder Menge Selbstironie hat der Bryne FK, Heimatklub von Stürmerstar Erling Haaland, nach 22 Jahren sein Comeback in der norwegischen Eliteserien gefeiert. Das 0:1 am Sonntag gegen Meister Bodö/Glimt tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

„Wir sind stolz auf unsere Traktor-Tribüne“, sagte Sportchef Roger Eskeland und ergänzte: „Ich glaube, auch die Spieler finden es cool. Das gibt der ganzen Sache das gewisse Etwas.“ Das Konzept: Bauern aus der Gegend Jaeren in Südwestnorwegen fahren ihre Zugmaschinen an den Spielfeldrand, wo ausgewählte Fans auf Sofas in den Schaufeln oder Hängern sitzen.