Nach schwerer Hirnerkrankung: Emotionaler Abschied für Olsson

Kristoffer Olsson ist nach seiner schweren Hirnerkrankung emotional vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland verabschiedet worden. Der 29-Jährige kehrt zurück in seine schwedische Heimat - und will dort sein Comeback als Fußball-Profi vorantreiben.

Kristoffer Olsson ist nach seiner schweren Hirnerkrankung emotional vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland verabschiedet worden. Der 29-Jährige kehrt zurück in seine schwedische Heimat - und will dort sein Comeback als Fußball-Profi vorantreiben.

Der 47-malige schwedische Fußball-Nationalspieler Kristoffer Olsson ist nach seiner schweren Hirnerkrankung emotional vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland verabschiedet worden. Am Sonntag wurde der 29-Jährige in der Halbzeit beim 0:2 gegen Bröndby IF von den Fans gefeiert und mit Sprechchören und Spruchbannern bedacht. Bei Olsson war vor gut einem Jahr eine äußerst seltene Entzündung der Hirngefäße diagnostiziert worden.

Mittlerweile befindet er sich auf dem Weg der Besserung. Am Samstag hatte der Klub bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Olsson aufgelöst wurde. "Er hat das wichtigste Spiel gewonnen und geht jetzt dem nach, was ihn im Sport antreibt", erklärte Sportdirektor Peter Sand.

„Ich spüre jede Woche einen Fortschritt“

Der Mittelfeldspieler kehrt zurück in die Nähe seiner Familie und will bei seinem Jugendklub, dem schwedischen Erstligisten IFK Norrköping, sein angestrebtes Comeback als Fußball-Profi weiter vorantreiben. "Ich spüre jede Woche einen Fortschritt, und ich bin hungriger und motivierter als je zuvor", sagte Olsson, der sich mit großer Dankbarkeit verabschiedet: "Ich werde die Unterstützung und Liebe, die ich von den Fans und dem gesamten Verein erhalten habe, nie vergessen."

Olsson hatte am 20. Februar 2024 in seiner Wohnung das Bewusstsein verloren und war anschließend in das Universitätskrankenhaus in Aarhus eingeliefert worden. Dort ergaben Untersuchungen, dass sich durch eine seltene Entzündung der Blutgefäße mehrere Blutgerinnsel im Gehirn gebildet hatten.