Blamage für die USA!

Panama besiegt in der Nations League Titelverteidiger USA. Für die Entscheidung sorgt ein Treffer tief in der Nachspielzeit. US-Trainer Pochettino ist stinksauer.

Panamas Fußballer haben im Halbfinale der CONCACAF-Nations-League für eine Sensation gesorgt und die USA ausgeschaltet. Der Außenseiter besiegte den Titelverteidiger durch ein spätes Tor mit 1:0 und trifft im Finale am Sonntag auf Mexiko, das im zweiten Halbfinale 2:0 gegen Kanada gewann.

Cecilio Waterman traf für Panama in der vierten Minute der Nachspielzeit - und vermasselte so auch das Pflichtspieldebüt des US-Nationaltrainers Mauricio Pochettino. „Ich bin sehr, sehr enttäuscht“, sagte der Argentinier und sprach von einer „wirklich schmerzhaften“ Niederlage. Von einem „schweren Schlag“ für Pochettino war in den US-Medien zu lesen.