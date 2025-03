„Nicht gut genug!“ Hartes Urteil über Ex-Bayern-Star

Bittere Nachricht für Joshua Zirkzee: Von einer erneuten Berufung in die niederländische Nationalmannschaft ist der 23-Jährige derzeit weit entfernt. Das macht Bondscoach Ronald Koeman nun mehr als deutlich.

Joshua Zirkzee steckt wie sein Verein Manchester United in der Krise und wartet seit Anfang Dezember auf ein Tor in der Premier League . Diese Durststrecke hat nun auch Konsequenzen für die anstehenden Länderspiele: Der 23-Jährige wird nicht für die niederländische Nationalmannschaft nominiert - und kassierte zudem eine deutliche Ansage von Nationaltrainer Ronald Koeman.

„Er war nicht in der Vorauswahl, weil ich denke, dass er im Moment nicht gut genug ist“, erklärte Koeman gegenüber Studio Voetbal und fügte hinzu: „Fitness und Form sollten bei einem Spieler entscheidend sein. Das ist natürlich nicht immer möglich. Aber letztendlich muss man sich die Auswahl durch Form, Fitness und das Spielen vieler Spiele verdienen. Ich glaube nicht, dass das jetzt auf ihn zutrifft.“

Auch de Ligt erstmal außen vor

Bezeichnend: Zirkzee konnte Koeman nicht überzeugen, obwohl dieser in der Offensive sogar einige Ausfälle zu beklagen hat - eine besonders harte Nachricht. Der Niederländer war im vergangenen Sommer für 42,5 Millionen Euro aus Bologna ins Old Trafford gewechselt, hat seitdem aber wettbewerbsübergreifend in 42 Spielen lediglich sechs Tore erzielt. Aufgrund der unbefriedigenden Zahlen wurde im Winter über einen baldigen Abschied spekuliert.