Reaktion auf nahende Courtois-Rückkehr: Casteels tritt zurück

Der frühere Wolfsburger Torhüter Koen Casteels ist als Reaktion auf die anstehende Rückkehr von Thibaut Courtois aus Belgiens Nationalmannschaft zurückgetreten. Dies gab der 32-Jährige in einem Podcast bekannt und begründete seine Entscheidung damit, dass der belgische Fußballverband KBVB dem Stammkeeper von Real Madrid „den roten Teppich ausrollt“. Casteels hält das für „sehr seltsam“.

Courtois hat seit Juni 2023 nicht mehr für die Roten Teufel gespielt. Diese Entscheidung hatte der FIFA-Welttorhüter von 2018 getroffen, nachdem nicht er von dem damals neuen Nationaltrainer Domenico Tedesco in Abwesenheit von Kevin De Bruyne für die Partie in der EM-Qualifikation gegen Österreich zum Kapitän ernannt worden war, sondern Romelu Lukaku. Seitdem stand Casteels in Belgiens Tor.