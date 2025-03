Sieglosserie der Schweizer Nati geht weiter

Die Schweizer Nationalmannschaft wartet weiter auf ihren ersten Sieg seit der Fußball-EM 2024. Das 1:1 (1:1) in Nordirland war bereits das achte Spiel für die Mannschaft von Trainer Murat Yakin nacheinander ohne Erfolg. Vincent Sierro (29.) traf nach der nordirischen Führung durch Isaac Prince (16.) in der ersten Halbzeit zum Ausgleich.

Die Schweizer mussten auf ihren Kapitän Granit Xhaka verzichten. Der Führungsspieler des deutschen Meisters Bayer Leverkusen wurde am Montag zum dritten Mal Vater. Auch Manuel Akanji (Manchester City) fehlte wegen einer Adduktorenverletzung. Im Tor stand Dortmunds Keeper Gregor Kobel. Am Dienstag trifft die Schweiz in einem weiteren Testspiel auf Luxemburg.