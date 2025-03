England-Hymne: Tuchel gibt sich demütig

Mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft hofft Thomas Tuchel bei seinem Debüt in der kommenden Woche auf einen perfekten Start - nur musikalisch will der neue Trainer der Three Lions vorerst noch nicht überzeugen.

Mit seiner Textsicherheit habe dies indes nichts zu tun, die Lyrics zu „God Save the King“ kenne Tuchel gut. Die Hymne „bedeutet mir sehr viel“, versicherte Tuchel, allerdings sehe er sie nicht als „Selbstverständlichkeit“. Er spüre, „dass ich mir das Recht, sie zu singen, erst verdienen muss, weil sie so bedeutungsvoll, emotional und kraftvoll ist“.

Tuchel wartet auf Signal der Engländer

Stattdessen wartet Tuchel darauf, dass ihm die Engländer das Singen offiziell gestatten. Er wolle „ein Gefühl erzeugen, bei dem vielleicht sogar ihr irgendwann sagt: Jetzt ist es an der Zeit“, so Tuchel, „jetzt ist er einer von uns.“

Als erst dritter nicht-britischer Trainer in England will der frühere Trainer von Rekordmeister Bayern München das heikle Thema der Nationalhymne vorsichtig navigieren. Sein Vorgänger Lee Carsley, in seiner Spielerkarriere Teil der irischen Mannschaft, hatte sich dem Singen verweigert und so für viele Schlagzeilen gesorgt.